Международные путешественники прибыли в город Шуша (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Делегация из 30 членов международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) прибыла в город Шуша в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает местный корреспондент Trend, путешественники из 15 стран познакомятся с уникальной природой Шуши, её историческими памятниками и текущими восстановительными работами.

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08:46 (GMT+4)

Сегодня международные путешественники из всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) в рамках визита в Карабах и Восточный Зангезур первой остановкой посетили Физули.

Гости ознакомились с работой Международного аэропорта Физули. Им также рассказали о разрушениях, нанесенных территории в период армянской оккупации.

Путешественникам представили информацию о реализации государственной программы «Великое возвращение», а также о ходе восстановительных и строительных работ.

Группу путешественников из 15 стран возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

В течение трех дней делегация планирует проехать по маршруту: Физули — Ходжавенд — Шуша — Ханкенди — Ходжалы — Агдам — Кельбаджар — Лачин — Зангилан — Джебраил.

Цель визита — познакомить с освобождёнными территориями в рамках так называемого черного туризма (black tourism) и продемонстрировать масштабные восстановительные работы. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.