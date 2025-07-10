Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество педагогов с увеличенной заработной платой в Азербайджане

Общество Материалы 10 июля 2025 11:10 (UTC +04:00)
Названо количество педагогов с увеличенной заработной платой в Азербайджане

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заработная плата более 56 тысяч учителей была повышена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвящённом теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование".

"На места уволенных педагогов новые учителя не назначаются, поскольку в этих школах уже наблюдается избыток кадров. Каждый учитель должен понимать: если, например, в школе работают 28 преподавателей, ожидать высокой зарплаты не стоит.

Учебная нагрузка должна распределяться справедливо — между теми, кто набрал более высокий балл", — отметил министр.

Лента

Лента новостей

Читать все новости