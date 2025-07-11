Халг Банк принял участие в “Fintex Summit 2025” в качестве Банка-партнёра

Халг Банк выступил спонсором и принял участие в качестве банка-партнёра на мероприятии “Fintex Summit 2025”, прошедшем в Баку 24–25 июня под девизом «Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».

В рамках одного из ведущих финансовых мероприятий региона обсуждались актуальные темы, такие как цифровой банкинг, финтех-проекты, искусственный интеллект и кибербезопасность.

В панельной дискуссии принял участие начальник управления казначейства Халг Банка Фарадж Ахундов, отметив возможности цифровизации инвестиционной деятельности, применение инновационных технологий и перспективы рынка. Он также проинформировал участников мероприятия о цифровых инвестиционных услугах, которые в ближайшее время будут предоставлены в мобильной и интернет-банковской системе XalqOnline, а также рассказал о дальнейших целях Банка в этом направлении.

Отметим, что Халг Банк стал первым банком в стране, получившим 7 мая 2025 года от Центрального Банка АР Лицензию № ИХБ-01 на осуществление инвестиционных услуг. Теперь клиенты Халг Банка, как физические, так и юридические лица, могут воспользоваться инвестиционными возможностями Халг Банка через систему XalqOnline, получив доступ к финансовым рынкам и услугам.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.