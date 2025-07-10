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Али Асадов обсудил с пакистанским министром сотрудничество в судебно-правовой сфере

Политика Материалы 10 июля 2025 20:26 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 10 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром права и юстиции Исламской Республики Пакистан Азамом Назиром Тараром.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что стратегическое партнерство, существующее между Азербайджаном и Пакистаном, основано на многолетних принципах дружбы и братства.

Выражено удовлетворение высокой динамикой развития межгосударственных отношений во всех сферах.

Высоко оценен уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран, в частности, подчеркнуто, что между министерствами юстиции осуществляется эффективное партнерство в правовой сфере как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в различных направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере.

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