Иран раскрыл планы по привлечению иностранных инвестиций в провинцию Хамадан

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) в провинции Хамадан на западе Ирана было одобрено лицензий на иностранные инвестиции на сумму около 12,7 миллиона долларов, сообщил журналистам директор департамента Министерства экономики и финансов Ирана по провинции Хамадан Хассан Пеймани, передаёт Trend.

По его словам, в рамках одобренных лицензий будет реализовано шесть проектов в таких сферах, как производство запасных частей для солнечных панелей, переработка фруктов, сталелитейная промышленность, производство керамики, различных промышленных уплотнителей, а также в автомобильном секторе.

Пеймани отметил, что благодаря этим инвестициям будут обеспечены рабочие места для 190 человек. Кроме того, это станет важным шагом для укрепления инфраструктуры в промышленном и сельскохозяйственном секторах провинции.

Чиновник добавил, что в рамках проектов инвестиции в районах Хамадан, Асадабад, Туйсаркан и Кабудар-Аханг будут осуществлять инвесторы из Китая, Турции и ОАЭ.

Ранее Министерство экономики и финансов Ирана сообщало, что за первые два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 20 мая 2025 года) в стране было одобрено 177 проектов с объёмом иностранных инвестиций на сумму 8,5 миллиарда долларов.