Азербайджан и Пакистан подписали программу сотрудничества в сфере юстиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром права и юстиции Исламской Республики Пакистан Азамом Назиром Тараром находится с визитом в Азербайджане с целью укрепления отношений между двумя странами в правовой сфере.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства юстиции, в рамках визита делегация почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложила венок к его могиле. Затем состоялось посещение Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Монумента Победы, была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов провел встречу со своим пакистанским коллегой. В ходе встречи было подчеркнуто, что существующее между двумя странами сотрудничество в правовой сфере находится на высоком уровне, а также отмечено успешное развитие отношений в политической, экономической, торговой и других областях.

Стороны коснулись значения Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством права и юстиции Исламской Республики Пакистан, подписанного в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Пакистан в июле 2024 года.

В целях реализации положений меморандума на встрече была подписана Программа сотрудничества, не являющаяся международным соглашением. Программа предусматривает тренинги по цифровому правосудию, применению искусственного интеллекта в правосудии, проведению научных исследований в области права, организации образования и обучения, совершенствованию законодательства, альтернативному разрешению споров и др.

Стороны также договорились о подготовке Плана действий по реализации Программы сотрудничества.

В ходе встречи была дана высокая оценка стратегическому партнерству между Азербайджаном и Пакистаном, а также подчеркнуто, что взаимные визиты и контакты способствуют дальнейшему развитию сотрудничества в правовой сфере. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.