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В азербайджанской армии состоялся конкурс на звание «Лучший IT-специалист» (ФОТО)

Политика Материалы 10 июля 2025 19:34 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии состоялся конкурс на звание «Лучший IT-специалист» (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий, утвержденным первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии, был проведен конкурс на звание «Лучший специалист по информационным технологиям (IT)».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В конкурсе приняли участие IT-специалисты, продемонстрировавшие лучшие результаты в видах войск (сил) азербайджанской армии.

Военнослужащим были разъяснены условия проведения конкурса, состоявшего из двух этапов, и доведены правила безопасности.

В ходе конкурса, проведенного с целью повышения знаний и навыков военнослужащих, специализирующихся в области IT, теоретические знания офицеров были проверены методом тестирования, а практические навыки - на виртуальных платформах. По итогам конкурса победителям были вручены призы.

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