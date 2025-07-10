Назван объем пассажиропотока в бакинском метро в первом полугодии

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в AZCON Holding, за первые 6 месяцев 2025 года обслужило более 111 миллионов пассажиров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

По информации, больше всего пассажиров было перевезено в мае, и их число превысило 20 миллионов 672 тысячи человек.

Самый большой поток пассажиров наблюдался на станции "Кёроглу", этой станцией за полугодие воспользовались 9 млн 822 тыс. пассажиров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!