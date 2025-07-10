В Азербайджане не планируют закрывать русские отделения в школах - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не планируют закрывать русские отделения в школах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвященном теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование".

"Мы хотим, чтобы ученики хорошо знали азербайджанский язык наряду с иностранными. Однако у нас есть определенные проблемы с русским языком.

При приеме на работу учителей русского языка максимальный балл кандидатов составляет 50–60, тогда как для учителей азербайджанского языка этот показатель превышает 80. Поэтому мы вынуждены брать на работу учителей в русские отделения с низкими результатами, потому что других просто нет", — отметил министр.

По его словам, качество образования в русских отделениях стремительно снижается.

"Причина в учителях. Все школы в Азербайджане — азербайджанские, и независимо от того, в каком секторе учатся дети, они должны отлично владеть азербайджанским языком", — добавил он.