АБР раскрыл детали стратегии партнерства с Азербайджаном на 2025-2029 годы

БАКУ/Trend/ - Инвестиции Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджан будут избирательными, инновационными и сосредоточенными на поддержке экономического роста вне нефтегазового сектора и развитии частного сектора, передает Trend со ссылкой на банк.

«Для Азербайджана Азиатский банк развития окажет аналитическую и консультационную поддержку государственным органам, партнерам и инвесторам для совместной разработки и реализации экономически эффективных и результативных решений. Инвестиции АБР будут избирательными, инновационными и ориентированными на поддержку экономического роста вне нефтегазового сектора и развитие частного сектора. Стратегия будет строиться на двух основных направлениях: (i) содействие созданию зеленой и диверсифицированной экономики и (ii) развитие низкоуглеродной связности и инклюзивного развития. Кроме того, будет оказываться межсекторальная поддержка, направленная на развитие частного сектора, усиление мер по борьбе с изменением климата и управлению рисками бедствий, продвижение гендерного равенства и ускорение цифровой трансформации», – говорится в Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025-2029 годы.

Подход «Единый АБР» будет способствовать переходу страны к экономике, основанной на знаниях, инновациях, экологичности и диверсификации, в соответствии с промежуточным обзором Стратегии АБР-2030 и ее приоритетными направлениями. С учетом сохраняющейся региональной и глобальной нестабильности, сопутствующих рисков и возможностей в стратегии будет использоваться гибкий подход для удовлетворения потребностей Азербайджана.