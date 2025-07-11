В Кыргызстане будет создана специальная инвестиционная территория "Тамчы"

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О специальной финансовой инвестиционной территории "Тамчы" с особым правовым режимом и статусом".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на администрацию президента, закон был принят парламентом страны 19 июня 2025 года.

Закон предусматривает создание и развитие специальной финансовой инвестиционной территории "Тамчы" на Иссык-Куле, которая будет способствовать привлечению иностранных и местных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и развитию таких отраслей экономики, как производство, туризм, санаторно-курортная сфера, транспортная инфраструктура и другие.

Отмечается, что территория получит особый правовой режим с налоговыми и правовыми преференциями, обеспечивающими комфортные условия для предпринимательской деятельности.

Также будет создан Международный центр по урегулированию споров, который будет рассматривать гражданско-правовые споры с применением норм и принципов английского права, что повысит доверие иностранных инвесторов и создаст прозрачную и эффективную правовую среду для бизнеса.