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В Кыргызстане будет создана специальная инвестиционная территория "Тамчы"

Кыргызстан Материалы 11 июля 2025 13:54 (UTC +04:00)
В Кыргызстане будет создана специальная инвестиционная территория "Тамчы"

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О специальной финансовой инвестиционной территории "Тамчы" с особым правовым режимом и статусом".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на администрацию президента, закон был принят парламентом страны 19 июня 2025 года.

Закон предусматривает создание и развитие специальной финансовой инвестиционной территории "Тамчы" на Иссык-Куле, которая будет способствовать привлечению иностранных и местных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и развитию таких отраслей экономики, как производство, туризм, санаторно-курортная сфера, транспортная инфраструктура и другие.

Отмечается, что территория получит особый правовой режим с налоговыми и правовыми преференциями, обеспечивающими комфортные условия для предпринимательской деятельности.

Также будет создан Международный центр по урегулированию споров, который будет рассматривать гражданско-правовые споры с применением норм и принципов английского права, что повысит доверие иностранных инвесторов и создаст прозрачную и эффективную правовую среду для бизнеса.

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