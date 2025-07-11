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Расширен перечень единых индексов, установленных для госорганов Азербайджана

Политика Материалы 11 июля 2025 16:03 (UTC +04:00)
Расширен перечень единых индексов, установленных для госорганов Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Расширен Перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджанской Республики, юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права и комиссий, созданных от имени государства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, в этот список добавлена Служба протокола Президента Азербайджанской Республики.

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