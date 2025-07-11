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Грузия и Великобритания расширяют экономическое сотрудничество

Грузия Материалы 11 июля 2025 07:23 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квиривишвили провела встречу с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Стороны обсудили положительную динамику двустороннего сотрудничества в торговле, транспорте, логистике, финансовом секторе, туризме и гражданской авиации. В 2024 году товарооборот между странами составил 170 млн долларов, экспорт из Грузии в Великобританию вырос на 43%, а объём инвестиций - до 448 млн долларов.

Министр подчеркнула важность развития бизнес-контактов и выделила запуск прямых авиарейсов между странами в 2025 году как ключевой фактор для укрепления экономических связей.

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