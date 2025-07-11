В суде дала показания женщина, взятая в заложники вместе с детьми во время Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - 11 июля в Бакинском военном суде продолжился судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, на котором были заслушаны показания лиц, потерпевших в результате оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении.

Как сообщает Trend, потерпевшая Мехрибан Бекирова сказала, что во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года была взята в заложники армянскими вооруженными силами, доставлена в Ханкенди и удерживалась там в течение 10 дней. На тот момент у нее было четверо маленьких детей, одному из которых было всего несколько дней от роду. Полуторагодовалый сын М.Бекировой получил осколочное ранение головы. В плену потерпевшая подвергалась пыткам, от нее требовали предоставить информацию о муже Абдулле Гамзаеве, который работал сотрудником полиции в Ходжалинском аэропорту.

Отвечая на вопрос прокурора, М.Бекирова сказала, что еще до геноцида Ходжалы регулярно обстреливался, они укрывались в подвале, где 23 февраля она родила ребенка.

Потерпевший Эвез Аббасов, сообщив, что являлся жителем Кяркиджахана, сказал, что в 1989 году армяне бросили в него и его брата гранату: «Я учился в третьем классе, мой брат Эйваз – в первом. К нам подошла группа людей, сказав, что они "отомстят азербайджанцам". Когда я попытался позвать на помощь, они бросили в нас гранату. Мой брат погиб, а я был тяжело ранен. Я проходил лечение в больницах городов Шуша, Агдам и Баку».

Рассказав, что в его другого брата также стреляли армяне, Э.Аббасов добавил, что тот позже стал шехидом в боях при обороне города Шуша.

Следует отметить, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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