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Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)

Азербайджан Материалы 11 июля 2025 21:19 (UTC +04:00)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Фото: AzerGold

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - 11 июля в столице Китайской Народной Республики, городе Пекин, между дочерним предприятием ЗАО «AzerGold» – ООО «Дашкесан Демир Филиз» и китайской компанией «Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd» было подписано соглашение о реализации одного из основных этапов создания производственной цепочки на железорудном месторождении «Дашкесан». Соглашение о подготовке банковского технико-экономического обоснования было подписано генеральным директором ООО «Дашкесан Демир Филиз» Джейхуном Алиевым и генеральным менеджером «Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd» –Хуа Гуанлином.

Как известно, изучение месторождений железной руды и развитие данной сферы в Азербайджане осуществляется в соответствии с Указом Президента страны от 1 сентября 2020 года. Реализацию задач, вытекающих из Указа, с 2020 года осуществляет предприятие ООО «Дашкесан Демир Филиз».

Разработка месторождений железной руды комплекса «Дашкесан» началась еще в советский период. В 1954–1994 годах на наиболее рентабельном месторождении комплекса велась добыча и производство железорудного концентрата. В последующие годы работы велись с перерывами. Однако сравнительно низкое содержание железа в руде, расположение руды на значительной глубине, увеличивающее коэффициент вскрыши, а также отсутствие прямого выхода страны к международным водам, приводящее к росту логистических затрат, не позволяли успешно восстановить деятельность на месторождении в течение длительного времени.

С 2020 года ООО «Дашкесан Демир Филиз» проводит масштабные геологоразведочные работы с целью обеспечения эффективного и устойчивого подхода в эксплуатации месторождения. В результате переоценки минеральных ресурсов по международным стандартам было подтверждено увеличение рудной массы на 70 млн тонн – до 187,3 млн тонн. В целях обеспечения экономической эффективности месторождения было принято решение о создании трехступенчатой производственной цепочки: строительство обогатительной фабрики для производства железорудного концентрата, строительство завода по производству окатышей, а также строительство завода HBI (Hot Briquetted Iron) – горячебрикетированного железа с высоким содержанием металла. Кроме того, была подготовлена соответствующая проектная документация по этим фазам, а также по пурьпопроводу для транспортировки концентрата между заводами. Успешно завершены испытания, в результате которых впервые в истории группы месторождений «Дашкесан» в лабораторных условиях был получен концентрат с содержанием железа до 69% и горячебрикетированное железо с металлизацией до 97%. На основе полученных данных с привлечением международной консалтинговой компании была подготовлена и утверждена обновлённая стратегия реализации проекта и соответствующая дорожная карта.

Комплексные работы и подробные анализы создали основу для подготовки всестороннего банковского технико-экономического обоснования в соответствии с международной практикой с целью обеспечения наиболее разработки месторождения. С середины прошлого года ООО «Дашкесан Демир Филиз» вело переговоры с рядом ведущих мировых компаний, специализирующихся в данной области. В результате была выбрана китайская компания «Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd».

В рамках соглашения на сумму 2 450 000 долларов США в течение двух лет будет подготовлен документ, охватывающий оптимальные экономические и экологические подходы к эксплуатации месторождения. Этот документ станет основным справочным материалом для финансовых институтов, потенциальных инвесторов и банков. Он определит объем экономически целесообразной руды, подходящие технологические решения, а также строительные и инженерные работы, что позволит перейти к следующему этапу полномасштабной разработки месторождения. Наряду с китайской компанией, в подготовке отдельных компонентов документа будут задействованы и местные подрядчики.

Отметим, что «Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd» является одним из ключевых дочерних предприятий государственной китайской промышленной корпорации «Sinosteel Group Corporation Limited», специализирующейся в области переработки металлургического сырья, поставок и металлургических технологий. Компания обладает обширным опытом в разработке месторождений железной руды как внутри Китая, так и за его пределами. Она реализовала аналогичные промышленные проекты в Турции, Австралии, Южно-Африканской Республике, Алжире, Индии, обеспечивая интеграцию оборудования, внедрение высоких технологий и научных подходов в процесс создания и управления производствами. Компания применяет как технологически, так и экологически безопасные методы добычи и переработки, обеспечивая эффективное использование ресурсов.

Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
Стартовала реализация одного из ключевых этапов проекта по железорудному месторождению «Дашкесан» (ФОТО)
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