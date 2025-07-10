Стали известны итоги встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ /Trend/ - Встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере, сообщает в четверг Trend.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.