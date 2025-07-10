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Стали известны итоги встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби

Политика Материалы 10 июля 2025 14:14 (UTC +04:00)
Стали известны итоги встречи Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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АБУ-ДАБИ /Trend/ - Встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла в конструктивной атмосфере, сообщает в четверг Trend.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.

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