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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 июля

Экономика Материалы 11 июля 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 июля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 июля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9849 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0423 маната, 100 российских рублей –2,1912 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9952 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0425 маната, 100 российских рублей – 2.1757 маната.

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