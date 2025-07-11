Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 июля.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9849 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0423 маната, 100 российских рублей –2,1912 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9952 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0425 маната, 100 российских рублей – 2.1757 маната.
|
Валюта
|
Код
|
Курс
|
1 доллар США
|
usd
|
1.7000
|
1 евро
|
eur
|
1.9849
|
1 австралийский доллар
|
aud
|
1.1180
|
1 белорусский рубль
|
byn
|
0.5728
|
1 болгарский леви
|
bgn
|
1.0152
|
1 дирхам ОАЭ
|
aed
|
0.4628
|
100 южнокорейских вон
|
krw
|
0.1236
|
1 чешская крона
|
czk
|
0.0806
|
1 китайский юань
|
cny
|
0.2371
|
1 датская крона
|
dkk
|
0.2660
|
1 грузинский лари
|
gel
|
0.6264
|
1 гонконгский доллар
|
hkd
|
0.2166
|
1 индийская рупия
|
inr
|
0.0198
|
1 британский фунт стерлингов
|
gbp
|
2.3046
|
10000 иранских риалов
|
irr
|
0.0283
|
1 шведская крона
|
sek
|
0.1785
|
1 швейцарский франк
|
chf
|
2.1315
|
1 израильский шекель
|
ils
|
0.5134
|
1 канадский доллар
|
cad
|
1.2411
|
1 кувейтский динар
|
kwd
|
5.5611
|
100 казахских тенге
|
kzt
|
0.3273
|
1 катарский риал
|
qar
|
0.4663
|
1 кыргызский сом
|
kgs
|
0.0196
|
100 венгерских форинтов
|
huf
|
0.4978
|
1 молдавский лей
|
mdl
|
0.1007
|
1 норвежская крона
|
nok
|
0.1683
|
100 узбекских сомов
|
uzs
|
0.0134
|
100 пакистанских рупий
|
pkr
|
0.5956
|
1 польский злотый
|
pln
|
0.4668
|
1 румынский лей
|
ron
|
0.3910
|
100 российских рублей
|
rub
|
2.1912
|
1 сербский динар
|
rsd
|
0.0169
|
1 сингапурский доллар
|
sgd
|
1.3270
|
1 саудовский риал
|
sar
|
0.4533
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
xdr
|
2.3319
|
1 турецкая лира
|
try
|
0.0423
|
1 туркменский манат
|
tmt
|
0.4857
|
1 украинская гривна
|
uah
|
0.0406
|
100 японских йен
|
jpy
|
1.1558
|
1 новозеландский доллар
|
nzd
|
1.0226