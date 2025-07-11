В Шуше, Физули и Зангилане возводятся больницы модульного типа - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории села Агалы, в Лачинском и Ходжалинском районах функционируют медицинские пункты, в Шуше, Физули и Зангилане успешно ведется строительство больниц модульного типа.

Об этом сказала руководитель департамента организации квалифицированных медицинских услуг TƏBİB Назрин Мустафаева, выступая сегодня на расширенном совещании, сообщает Trend.

Она отметила, что в будущем планируется создание новых клиник и в ряде других мест.

"В этих регионах долгое время не было медицинской инфраструктуры. А сейчас, на фоне переселения населения обратно в эти районы, обеспечение быстрой и стабильной медицинской помощи является нашим главным приоритетом. Мы гордимся тем, что принимаем активное участие в процессе создания медицинской инфраструктуры на освобожденных территориях", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!