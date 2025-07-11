В Баку проходит форум на тему «Медиа будущего: по следам “Экинчи”» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит форум на тему «Медиа будущего: по следам “Экинчи”», приуроченный к 150-летию национальной прессы Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Мероприятие организовано в рамках совместного сотрудничества Агентства развития медиа (MEDIA) Азербайджана и группы компаний Azerconnect Group.

На церемонии открытия форума выступят генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов, исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов и председатель Совета прессы Рашад Меджид.

Целью мероприятия является развитие профессиональных навыков в сфере цифровых медиа, обсуждение будущего медиаотрасли и роли молодежи в этом процессе, а также совершенствование их взглядов на производство информации и меняющиеся медиа-реалии.

Кроме того, форум направлен на создание возможностей для налаживания контактов молодежи с опытными представителями медиасферы, а также на повышение кадрового потенциала и расширение возможностей трудоустройства в данной области.

В рамках форума планируется проведение панельных сессий, тренингов и личных встреч с участием профессионалов медиаотрасли и экспертов. В мероприятии примут участие около 100 студентов, обучающихся по специальностям журналистики и коммуникаций, а также интересующихся сферой медиа.

Темами обсуждений станут история прессы, медиаобразование, возможности трудоустройства, а также внедрение инноваций и технологий в медиасфере.

В рамках мероприятия пройдет панельная сессия на тему «Взгляд на медиа будущего: журналистика как профессия будущего», а также встреча в формате «One-on-one» на тему «Медийный профессионализм и журналистика нового поколения».

Кроме того, в программе форума запланированы тренинги на темы «Возможности трудоустройства для молодежи в современной медиаотрасли» и «Роль искусственного интеллекта в журналистике».

В завершение форума 40 наиболее активных участников тренингов и встреч, а также показавшие лучшие результаты в запланированной викторине, будут награждены подарками.

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