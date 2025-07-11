Внесены изменения в закон о прожиточном минимуме

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме".

Как сообщает Trend, на основании документа, исходя из состава минимальной потребительской корзины по продуктам питания, органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, устанавливаются нормы питания лиц в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях социальной сферы.

Кроме того, глава государства подписал указ в связи с законом "О прожиточном минимуме".

Согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные законом, осуществляет глава государства, а под компетентными органами подразумеваются Кабинет министров и ​Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения как часть министерства труда и социальной защиты населения.

Кабинет министров в соответствии со статьей 3.3 закона "О прожиточном минимуме" должен в трехмесячный срок определить и проинформировать Президента о нормах питания лиц в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях социальной сферы, решить иные вопросы, вытекающие из обновленного закона.