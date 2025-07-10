Благодаря продолжению диалога Азербайджан и Армения добились прогресса в делимитации границы - МИД

БАКУ /Trend/ - 10 июля 2025 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики и Премьер-министром Республики Армения, на которой обсуждались различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки дня нормализации.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, было подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого результато-ориентированного диалога.

Лидеры, оценившие достигнутые успехи в процессе делимитации границы, дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении.

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Президент Азербайджанской Республики и премьер-министр Республики Армения поблагодарили Президента Объединенных Арабских Эмиратов, его величество шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за искреннее гостеприимство и организацию двусторонней встречи.

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