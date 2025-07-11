МСОП планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном по мониторингу ледников и водных ресурсов - генеральный директор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Международный союз охраны природы (МСОП) планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном в области мониторинга ледников и водных ресурсов.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор МСОП, доктор Грэтель Агилар.

“Уже есть несколько перспективных возможностей. Мы стремимся углубить сотрудничество с Таджикистаном в таких направлениях, как мониторинг ледников и водных ресурсов, применение Стандарта Зеленого списка МСОП для повышения качества охраняемых природных территорий, а также определение так называемых иных эффективных территориальных природоохранных мер”, - сказала она.

Агилар отметила, что МСОП также ищет способы включить охрану природы в более широкие планы использования земли и развития в Таджикистане. Она сказала, что участие местных сообществ, равенство и традиционные знания будут оставаться важной частью этих усилий.

“Ландшафты Таджикистана являются домом для таких знаковых видов, как снежный барс, архар и сапсан. Мы планируем расширить сотрудничество по мониторингу дикой природы, используя научно обоснованные подходы — Красный список МСОП видов, находящихся под угрозой, Зелёный список особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также инструменты пространственного планирования”, - сказала она.

По словам Агилар, Союз также стремится укреплять потенциал на местном и институциональном уровнях — в сборе данных, управлении видами и поддержке инициатив, основанных на участии местных сообществ. Эти меры будут способствовать не только выполнению национальных природоохранных целей, но и трансграничному сотрудничеству в охране биоразнообразия Памира и других экосистем.

Она также подчеркнула, что вступление Таджикистана в МСОП, о котором было объявлено 31 мая этого года, является мощным заявлением о приверженности экологическому лидерству не только в Центральной Азии, но и на глобальной арене.

"Присоединившись к МСОП, Таджикистан стал частью крупнейшей и наиболее разнообразной в мире экологической сети, объединяющей более 1400 организаций — правительственных, гражданского общества и коренных народов, а также 17 000 экспертов. Это дает доступ к платформе для обмена знаниями, научно обоснованным инструментам и эффективным партнёрствам", – сказала глава МСОП.

По её словам, МСОП гордится тем, что Таджикистан стал государством-членом Союза. Партнёрство будет выражаться в реальных делах — через совместную работу с правительством и жителями страны по сохранению природы как источника благополучия, здоровья, плодородных земель, чистой воды, редких видов и многого другого.

"Мы с интересом ждём участия Таджикистана на Всемирном конгрессе по охране природы МСОП в и возможности услышать его голос в обсуждении глобальных экологических решений. Страна примет участие в формировании глобальной природоохранной политики и определении экологической повестки на десятилетия вперёд. Мы убеждены в том, что Таджикистан играет важную роль в принятии международных решений в области охраны окружающей среды, и надеемся на создание новых возможностей для демонстрации и расширения его достижений в области охраны природы", - сказала Агилар.

Она также отметила, что Таджикистан демонстрирует достойное лидерство в сфере защиты ледников. По её словам, проведение Международной конференции по сохранению ледников, которая прошла 29–31 мая 2025 года в Душанбе, стало ярким свидетельством стремления страны сделать охрану ледников и управление водными ресурсами центральной частью регионального и глобального сотрудничества.

“Страна осознаёт, что сохранение ледников и ответственное водопользование — ключевые факторы продовольственной и энергетической безопасности, а также устойчивости сообществ региона. Сделанные шаги — от вовлечения в политику до повышения осведомлённости — создают прочную основу для дальнейшей работы", - отметила она.

По её словам, ускоренное таяние ледников из-за изменения климата приводит к рискам наводнений, оползней и нехватки воды не только в Таджикистане, но и во многих других странах. Агилар отметила, что важно эффективно отслеживать эти процессы и разрабатывать адаптационные стратегии, основанные на научных данных и принципах инклюзивности.

“Здесь МСОП может внести реальный вклад. Мы предоставим Таджикистану техническую экспертизу, инструменты — такие как Красный список экосистем, Зелёный список ООПТ, подходы к управлению водными ресурсами и решения, основанные на природных механизмах. Кроме того, мы поможем выстраивать партнёрства — как трансграничные, так и межсекторальные — для устойчивой интеграции охраны ледников в национальное развитие", - сказала она.

По её словам, членство в МСОП даёт доступ к большому объёму знаний — от лучших практик управления особо охраняемыми природными территориями до платформ с данными, политических документов и возможностей для совместных исследований.

“Это также даёт доступ к стратегическим партнёрствам с другими правительствами, НПО и научными учреждениями. Всё это поможет Таджикистану укрепить свои позиции в региональных и глобальных экологических диалогах, включая реализацию Глобальной рамочной программы по биоразнообразию и Целей устойчивого развития (ЦУР). Богатое природное наследие страны заслуживает наилучшей защиты, и мы гордимся возможностью расширить доступ к этим инструментам", - добавила она.

Кроме того, она отметила, что Таджикистан является партнёром инициативы "Единое здоровье в охране природы", поддерживаемой Международной климатической инициативой (IKI), инициированной Германией, а также играет ключевую роль в программе "Голубой мир - Центральная Азия".

“Статус члена МСОП усиливает позиции страны в конкурсах на международное финансирование и расширяет возможности для реализации масштабных природоохранных проектов", - подчеркнула Агилар.

Она добавила, что МСОП является официальным исполнителем программ Глобального экологического фонда, аккредитованным участником Зеленого климатического фонда, что позволяет помогать правительствам разрабатывать, управлять и реализовывать масштабные инициативы, соответствующие национальным приоритетам.

По её словам, Таджикистан теперь может более эффективно мобилизовать ресурсы для проектов в области охраняемых территорий, управления водными ресурсами, восстановления экосистем и адаптации к изменению климата, используя опыт, сети и прямой доступ МСОП к основным финансовым инструментам, таким как Глобальный экологический фонд и Глобальный рамочный фонд по биоразнообразию.

“Таджикистан стал полноценным партнёром МСОП, и мы с воодушевлением смотрим на совместную реализацию новых инициатив, отражающих уникальный природный потенциал и экологическое видение страны”, - заключила она.

Напомним, что Таджикистан присоединился к МСОП в качестве 88-го государства-члена в мае 2025 года, став второй страной из Центральной Азии после присоединения Узбекистана в 2021 году. МСОП – это уникальное объединение, в состав которого входят как правительственные органы, так и организации гражданского общества.