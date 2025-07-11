Эстафету национальной прессы Азербайджана должно принять молодое поколение - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Эстафету нашей национальной прессы должно принять молодое поколение.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, выступая на форуме "Медиа будущего: по следам "Экинчи".

По его словам, идея проведения подобного форума в честь 150-летия национальной прессы, ориентированного именно на молодежь, возникла не случайно.

"Идея основать газету возникла у основоположника нашей национальной прессы Гасан бека Зардаби в юности, и после многочисленных попыток он смог реализовать ее в 1875 году. Все создатели азербайджанской национальной прессы - Джалил Мамедгулузаде, Ахмед бек Агаоглу, Али бек Гусейнзаде, братья Узеир и Джейхун Гаджибейли и все просветители, чьи имена мы с гордостью можем перечислить в этом ряду, выступали с такой инициативой в молодые годы. Они, несмотря на трудности и препятствия, достигли своей цели. Сегодня мы говорим о нашем богатом прошлом, но не должны забывать, что эту историю создали молодые люди, и как логическое продолжение этого процесса данную эстафету сегодня должны принять вы - молодое поколение", - сказал А.Исмаилов.

Он выразил уверенность, что молодежь успешно справится с этой благородной миссией.

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