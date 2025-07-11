Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР/Trend/ - Иностранные путешественники прибыли в Кяльбаджарский район Азербайджана.

Как передает Trend, они ознакомились с проводимыми в регионе работами по восстановлению и реконструкции. В дальнейшем их поездка продолжится в Истису и город Лачин.

Отметим, что в состав группы входит 30 представителей Most Traveled People (MTP), которые посещают Карабах и Восточный Зангезур. В рамках трехдневной поездки путешественники из 15 стран планируют следовать по следующему маршруту: Физули – Ходжавенд – Шуша – Ханкенди – Ходжалы – Агдам – Кяльбаджар – Лачин – Зангилан – Джебраил.

Цель визита – ознакомиться с освобожденными территориями и масштабными восстановительными работами в рамках концепции «темного туризма» (dark tourism). Отметим, что за последние четыре года международные туристы посетили Карабах и Восточный Зангезур 13 раз в составе крупнейших мировых туристических клубов.

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