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Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 11 июля 2025 10:15 (UTC +04:00)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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КЯЛЬБАДЖАР/Trend/ - Иностранные путешественники прибыли в Кяльбаджарский район Азербайджана.

Как передает Trend, они ознакомились с проводимыми в регионе работами по восстановлению и реконструкции. В дальнейшем их поездка продолжится в Истису и город Лачин.

Отметим, что в состав группы входит 30 представителей Most Traveled People (MTP), которые посещают Карабах и Восточный Зангезур. В рамках трехдневной поездки путешественники из 15 стран планируют следовать по следующему маршруту: Физули – Ходжавенд – Шуша – Ханкенди – Ходжалы – Агдам – Кяльбаджар – Лачин – Зангилан – Джебраил.

Цель визита – ознакомиться с освобожденными территориями и масштабными восстановительными работами в рамках концепции «темного туризма» (dark tourism). Отметим, что за последние четыре года международные туристы посетили Карабах и Восточный Зангезур 13 раз в составе крупнейших мировых туристических клубов.

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Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили Кяльбаджарский район Азербайджана (ФОТО)
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