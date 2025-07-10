В Yelo Bank стартовала программа стажировок «Summer Challenge»! (ФОТО)

Yelo Bank, который всегда поддерживает образование и карьерное развитие молодёжи, в этом году вновь успешно запустил свою традиционную летнюю программу стажировок «Summer Challenge».

Программа проводится уже в пятый раз и ежегодно вызывает большой интерес: в этом году зарегистрировались более 600 кандидатов. Среди них были отобраны 55 талантливых молодых людей, которые получили возможность пройти стажировку в Головном офисе и филиалах банка.

Первая ознакомительная встреча со стажёрами прошла в Головном офисе банка. Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов, выступая перед участниками, тепло поприветствовал их и пожелал успехов. В своём обращении он подчеркнул значимость подобных программ для профессионального роста, посоветовал стажёрам активно использовать предоставленные возможности, развивать знания и не бояться самовыражения.

Стажеры будут работать в различных подразделениях банка в соответствии со своими интересами и навыками: в отделе продаж альтернативными каналами, отделе по работе с микробизнесом, отделе банковских систем, отделе CVM и BI, центре программирования и аналитики, юридическом отделе, департаменте по управлениюбрендом, департамента по управлению персоналом, департаменте информационной безопасности, управлении рисками и отделе обслуживания банка. В ходе программы они смогут получить ценные знания, стать частью сильной команды и развить навыки, необходимые для успешной карьеры.

По итогам стажировки самые активные и талантливые участники получат предложение о работе в Yelo Bank. Стоит отметить, что успешные выпускники прошлых лет уже продолжают свою карьеру в команде Yelo.

Yelo Bank и впредь будет поддерживать молодых специалистов, реализуя инициативы, способствующие их развитию.



Рассматриваете возможность стажировки в банках? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!