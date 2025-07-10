Вклад bp в 150-летие азербайджанской национальной печати

БАКУ /Trend/ - Компания bp поддержала еще один важный проект в области культурного наследия в рамках своей деятельности по социальным инвестициям в Азербайджане.

Как сообщает Trend, в рамках проекта компания bp профинансировала издание транслитерированных версий всех номеров журнала «Дирилик» - влиятельного издания, сыгравшего важную роль в формировании интеллектуальной и литературной жизни Азербайджана в начале XX века.

В целом проект нацелен на обеспечение доступности этих ценных трудов для сегодняшних читателей, исследователей и будущих поколений путем транслитерации оригинальных текстов журнала «Дирилик» со старого алфавита (арабского) на современный алфавит азербайджанского языка.

Эта инициатива является частью обязательств bp по пропаганде богатого культурного наследия и истории Азербайджана и подтверждает долгосрочное партнерство компании со страной и народом.

«Мы рады финансировать это издание, поскольку оно является важным вкладом в сохранение и популяризацию культурного и интеллектуального наследия Азербайджана. Мы гордимся тем, что поддерживаем усилия, направленные на возрождение этих исторических текстов для современных читателей.

В первом номере журнала была опубликована редакционная статья под названием «Наши цели», в которой главный редактор Алиаббас Музниб призвал читателей извлекать уроки из истории и развивать как физическую, так и духовную жизненную силу посредством национального самосознания и просвещения. Девиз журнала «Слово прессы должно быть словом века» отражал его просветительскую и вдохновляющую миссию. Надеемся, что, поддерживая транслитерацию блестящих образцов азербайджанской печати раннего периода, мы вносим свой вклад в 150-летний юбилей азербайджанской национальной печати, которая с гордостью продолжает эту миссию», - сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Азербайджанский публицист, писатель и политический деятель Мирза Бала Магомедзаде охарактеризовал журнал «Дирилик», впервые издававшийся в 1914-1916 годах, как «литературный, общественный и политический журнал тюркского мира». В журнале публиковались статьи о социальных и политических событиях, литературе, культуре и истории, уделяя особое внимание пропаганде национального единства, культурного прогресса и национальной идентичности.

В журнале «Дирилик» публиковались произведения Мамед Эмина Расулзаде, Исмаил бека Гаспыралы, Джафара Джаббарлы, Алиаги Вахида и других известных представителей азербайджанской интеллигенции, писателей и поэтов. Этот журнал известен как один из важнейших литературных и идеологических центров своей эпохи.

Проект реализован Культурно-историческим научно-исследовательским фондом «Национальное наследие».

На покрытие расходов на издание этого сборника компания bp выделила 25 тыс. манатов (14 700 долларов США).