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Подорвавшийся на мине в Агдере госпитализирован в Барду

Происшествия Материалы 10 июля 2025 10:04 (UTC +04:00)
Подорвавшийся на мине в Агдере госпитализирован в Барду

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАРДА /Trend/ - 46-летний мужчина, подорвавшийся на мине в Агдере, был госпитализирован в Барду.

Как стало известно Trend, пострадавшему Гулу Гулиеву была оказана первичная медицинская помощь в Центральной районной больнице Тертер, где удалось остановить кровотечение.

Затем его направили в Диагностический центр Барды для ампутации лодыжки левой ноги. В настоящее время Гулиев находится на операции.

Отметим, что происшествие с миной произошло в селе Гасанкая Агдеринского района. Гулу Туфан оглы Гулиев, 1979 года рождения, получил ранение в левую ногу в результате подрыва на противопехотной мине, когда пас скот на территории села, не очищенной от мин.

По данному факту проводится расследование в прокуратуре Тертерского района.

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