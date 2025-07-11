В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в заседании суда, состав судебной коллегии, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса. Он также разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевшая Мехрибан Бекирова в своих показаниях указала, что во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года была взята в заложники вооруженными силами Армении и доставлена в Ханкенди, где ее продержали 10 дней. В то время у нее было четверо малолетних детей, в том числе новорожденная по имени Гюнай, которой было несколько дней. Ее полуторагодовалый сын получил осколочное ранение головы. Во время захвата в заложники ее пытали, требуя предоставить информацию о ее муже Абдулле Гамзаеве, работавшем сотрудником полиции в Ходжалинском аэропорту. Ее дочь Гюнай скончалась в возрасте 15 лет от полученных во время захвата в заложники побоев. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, она заявила, что до Ходжалинского геноцида город регулярно подвергался обстрелам, поэтому они укрылись в подвале, 23 февраля она родила ребенка в подвале. Она рассказала, что, пока ее держали в заложниках, у нее отобрали ребенка. Три дня спустя женщина неармянского происхождения по имени Виктория нашла ее ребенка и принесла ей.

Тогда в суде была показана страница из газеты «Московские новости», опубликованная журналисткой Викторией Ивлевой (фотографии, сделанные в Ходжалы военным фотожурналистом Викторией Ивлевой, сотрудничавшей с различными газетами, также вошли в книгу «Ходжалы - свидетель военного преступления. Армения на скамье подсудимых» - ред.) с ее фотографией. М. Бекирова подтвердила, что на фотографии изображена женщина, которая им помогала.

Житель города Ходжалы Мурсал Ильясов рассказал, что когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении атаковали город, он и члены его семьи укрылись в подвале дома своего соседа Османа Хамдиева. В тот момент там находились члены 4 семей, всего 26 человек. В подвал была брошена граната и в него открыли огонь. В результате он получил ранения лица, левой руки и пальцев правой руки. Большинство домов на улице, где он жил, включая их дом, были сожжены, а его 92-летняя бабушка также сгорела заживо в доме. Отец пострадавшего Мухаммед Ильясов, был застрелен у него на глазах. Его брат, Ахмед Ильясов, также был убит вооруженными силами Армении.

Вооруженные силы Армении взяли их в заложники и увезли в Ханкенди. М. Ильясов, отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, заявил, что, находясь в заложниках, он подвергался пыткам и избиениям. Через несколько дней его передали азербайджанским военнослужащим.

Пострадавший Аловсат Гулиев рассказал, что проживал с семьей в городе Ходжалы. В 1992 году, до геноцида, 21 января, находясь на посту, он был ранен в голову пулей, выпущенной армянами. Во время нападения на город в ночь с 25 на 26 февраля он прятался в подвале. Отвечая на вопрос начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он сказал, что, войдя в город, армянские вооруженные силы перешли в Агдамский район.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Аваз Аббасов рассказал, что он житель Кяркиджахана, в 1989 году армяне бросали в него и его брата гранаты. Он сказал: «Я учился в третьем классе, мой брат Эйваз - в первом. Ко мне подошла группа людей и сказала, что мы отомстим азербайджанцам. Когда я попытался позвать на помощь, в нас бросили гранаты. Мой брат погиб, а я был тяжело ранен. Я проходил лечение в больницах Шуши, Агдама и Баку».

А. Аббасов, заявивший, что его другой брат также был расстрелян армянами, рассказал, что он стал шехидом в боях за оборону Шуши.

Гияс Алиев в своих показаниях заявил, что он был жителем села Агдабан Кяльбаджарского района и получил тяжелое огнестрельное ранение во время нападения на село вооруженных сил Армении 8 апреля 1992 года. Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что в селе были сожжены дома и убиты мирные жители, включая их родственников. Четверо жителей села были раздавлены танком.

«Во время инцидента все вышли из дома. Мой дядя увидел, что пятилетняя девочка не вышла. Когда он вошел в дом, взяв девочку на спину, вышел, их обоих застрелили в дверном проеме. Дядя погиб, а девочка была ранена и умирала. Ее схватили, раскопали землю рядом и похоронили там раненую. В это время сосед моего дяди прятался неподалеку и видел, что происходит. После ухода армянских солдат сосед раскопал это место и вытащил тело девочки из захоронения», - добавил он.

В своих показаниях Садиг Рагимов рассказал, что участвовал в боях за оборону азербайджанских территорий в 1991-1993 годах и был ранен в Суговушане. «Я видел, как армяне проезжали через раненого солдата из Евлаха на танке», - добавил потерпевший.

В своих показаниях Тунзаля Пашаева заявила, что она жительница Ходжалы и в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город подвергся нападению со стороны вооруженных сил Армении. Она и члены ее семьи укрылись в лесу Кетик, где были взяты в заложники.

Перед тем, как их взяли в заложники, военнослужащие вооруженных сил Армении застрелили ее двоюродного брата Мехди Гасанова.

Потерпевшая Валида Насибова в своих показаниях заявила, что была ранена во время Ходжалинского геноцида. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, она сообщила, что во время событий были убиты двое детей ее брата, а ее мать и невестки получили ранения, и добавила: «Мой ребенок остался в лесу. Через сутки его привезли замерзшим».

Рашад Алиев в своих показаниях заявил, что был ранен в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении когда был ребенком в 1992 году.

Мушфиг Садыгов в своих показаниях заявил, что его отец был ранен, а близкие родственники убиты во время Ходжалинского геноцида. Он также отметил, что во время событий были убиты и другие мирные жители, дома были разграблены и сожжены, а выжившие были взяты в заложники обманным путем различными способами: «Например, армяне пробили и сожгли газовую трубу, а сами спрятались. Они сразу же брали в заложники мирных азербайджанцев, пришедших погреться в холодную погоду».

В своих показаниях Самира Алескерова отметила, что 26 августа 1998 года вместе с отцом - Мирзой Алескеровым была захвачена в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении на принадлежащем их семье земельном участке в селе Шыхгейбат Товузского района. Через три дня они были переданы азербайджанской стороне.

Эльфаг Гаджиев в своих показаниях сообщил, что 12 июня 1993 года, в ходе боев за оборону азербайджанских территорий, был ранен в селе Марзили Агдамского района и захвачен в плен военнослужащими вооруженных сил Армении. Находясь в плену, он подвергался многочисленным пыткам: на его груди вырезали крест, золотые зубы были вырваны силой. Во время принудительных работ в Шушинской тюрьме, когда он устанавливал железную трубу по указанию армянского надзирателя, его ударило током. Он потерял сознание. Когда пришел в себя, узнал, что находится в детской больнице в Ханкенди. После 9 месяцев и 18 дней плена он был передан Азербайджану.

Потерпевший Умуд Айвазов в своих показаниях сообщил, что получил ранение на территории под названием Ченлибель во время боев за оборону азербайджанских территорий.

Метлеб Аллахвердиев в своих показаниях указал, что является жителем села Тапгарагоюнлу Геранбойского района. По его словам, 16 мая 1993 года он, его отец Шираслан, брат Кямиль, а также Шакир Кязимов и Фаиг Гасанов были захвачены в заложники, когда работали на картофельном участке, принадлежавшем их семье. В течение примерно 25 дней их удерживали на территории Азербайджана, в то время находившейся под оккупацией вооруженных сил Армении, после чего повезли в Иреван. Во время пребывания в плену М. Аллахвердиев и другие азербайджанские заложники подвергались пыткам и жестоким избиениям. 28 сентября 1993 года они были переданы Азербайджану.

Ариф Мусаев в своих показаниях сообщил, что 10 мая 1992 года получил ранение в селе Алибейли Товузского района в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении. Он добавил: «Меня оперировали десять раз. До сих пор живу с болью».

Потерпевшие Халиг Искендеров и Эльдар Гасымов указали в своих показаниях, что получили ранения в 1992 году, а Намик Нагиев - в 1993 году, в результате диверсионных действий вооруженных сил Армении в селе Алибейли Товузского района, где они проживали. Эльдар Гасымов лишился правого глаза в результате разрыва минометного снаряда.

Идрис Асланов в своих показаниях сообщил, что в 1996 году он был захвачен в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении, когда пас скот на пастбище в Товузском районе. В плену его избивали и подвергали пыткам. Через месяц он был освобожден из плена и возвращен Азербайджану.

Новруз Новрузов в своих показаниях указал, что был взят в плен во время боев за оборону азербайджанских территорий. В плену подвергался пыткам. Примерно через 20 дней был передан Азербайджанской стороне.

Яшар Тагиев в своих показаниях сообщил, что получил ранения в 1992 и 1993 годах в ходе боевых действий за оборону территорий Азербайджана.

Рауф Мехтиев в своих показаниях сообщил, что в возрасте 15 лет был захвачен в заложники вооруженными силами Армении, когда пас скот. Его удерживали в плену в течение 18 дней.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 14 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.