Арестованы азербайджанцы, действовавшие в составе вооруженного формирования "Вагнер"

БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районном суде города Баку состоялось судебное заседание в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении Алиева Рамиля Рамиз оглу, 1991 года рождения, и Гасанова Исмаила Булудхан оглу, 1974 года рождения, по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает Trend, из материалов дела стало известно, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ, были выявлены, задержаны и переданы следствию лица, совершившие различные преступные деяния как за рубежом, так и на территории Азербайджанской Республики.

Так, находясь в учреждениях по отбытию наказаний зарубежной страны за умышленное убийство, а также другие тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, эти лица были выбраны являвшимся руководителем вооруженного формирования "Вагнер" Е. Пригожиным, освобождены от отбывания наказания и привлечены к участию в различных военных операциях в обмен на согласованное денежное вознаграждение.

Они участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территории различных стран, а также действовали в направлении подстрекательства других граждан Азербайджанской Республики к подобным действиям за пределами страны.

В настоящее время ведется следствие по уголовному делу в отношении Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова, а также по другим преступным деяниям против граждан Азербайджанской Республики и иностранных государств.

По результатам рассмотрения дела в отношении Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

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