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Утверждены доходы и расходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год - Распоряжение

Политика Материалы 11 июля 2025 14:08 (UTC +04:00)
Утверждены доходы и расходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год - Распоряжение
Фото: SOFAZ/Facebook

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2024 год утверждено с доходами в размере 18 038 986,6 тыс. манатов и расходами в размере 12 896 361,8 тыс. манатов, или на уровне 127,9 процента по доходам и 99,9 процента по расходам относительно предусмотренного бюджетом Фонда на 2024 год.

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