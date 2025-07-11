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Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджана на 2024 год

Политика Материалы 11 июля 2025 14:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджана на 2024 год
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год.

Как сообщает Trend, согласно документу, исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год утверждено по доходам в размере 37 161 838,6 тыс. манатов, расходам - 37 713 661,1 тыс. манатов.

Исполненные доходы и расходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год следующие:

Кроме того, глава государства подписал указ о применении закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".

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