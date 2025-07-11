В рамках проекта "Гости Бюльбюля" прошел вечер, посвященный творчеству Самеда Вургуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном доме-музее Бюльбюля в Баку состоялось мероприятие, посвящённое творчеству и памяти народного поэта, драматурга и общественного деятеля Самеда Вургуна. Вечер прошел в рамках проекта "Гости Бюльбюля", инициированного музеем, сообщает Trend Life.

На открытии директор музея Фяргана Джабарова рассказала о творческом наследии Самеда Вургуна, составляющее одну из самых ярких и неповторимых страниц в истории азербайджанской литературы XX века. Внук поэта, лауреат международных конкурсов, пианист и директор Дом-музея Самеда Вургуна Вургун Векилов поделился своими воспоминаниями и впечатлениями.

В сопровождении Вургуна Векилова заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнил романс "Поэт, как быстро ты состарился", а молодая и талантливая вокалистка Ислама Абдуллаева - романсы "Айгюн" и "Во имя любви к отчизне". Член Общественного объединения "Очаг Деда Алескера" ашуг Ильгар Галамчалы прочёл стихотворение "Горы", исполнил мелодии на произведения Самеда Вургуна.

Директор Дом-музея Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель культуры Гамар Сейфаддингызы, а также члены Союза писателей Азербайджана Асад Джахангир и Гюлямайыл Мурад рассказали о жизни и творческом пути поэта.

Стихотворения Самеда Вургуна "Мать" и "Азербайджан" в исполнении чтеца Мирджабира Джавадзаде вызвали глубокий отклик у слушателей.

Следует отметить, что проект "Гости Бюльбюля" посвящён памяти выдающихся личностей, которые в 1937–1961 годах были гостями в доме великого певца Бюльбюля.

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