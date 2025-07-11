Впервые из Лачина в Ирландию отправлено письмо по почте (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Впервые за границу отправлено письмо по почте из Лачина в ходе поездки членов всемирно известного международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People).

Как сообщает региональный корреспондент Trend, в Дублин из почтового отделения города Лачин было отправлено письмо путешественником Дэвидом Джозефом Ланганом.

Делегацию, в состав которой входят путешественники из 15 стран, возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили. Поездка международных путешественников создает прекрасную возможность для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма» и демонстрации масштабных восстановительно-созидательных работ.

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