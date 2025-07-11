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Азербайджан ставит цель увеличить число предприятий, участвующих в Программе готовности к Индустрии 4.0 к 2028 г. - министр

Экономика Материалы 11 июля 2025 16:55 (UTC +04:00)
Азербайджан ставит цель увеличить число предприятий, участвующих в Программе готовности к Индустрии 4.0 к 2028 г. - министр

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Цель состоит в том, чтобы к 2028 году больше предприятий в Азербайджане воспользовалось преимуществами Программы готовности к Индустрии 4.0.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Форум промышленности 4.0 - промышленность будущего: Технологии и человеческая сила" в Баку, сообщает Trend.

По его словам, в прошлом году "Программа готовности к Индустрии 4.0. была реализована 4SIM на пилотном этапе в нескольких частных компаниях.

"Основной целью программы является стимулирование внедрения передовых технологий при государственной поддержке и, как следствие, повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса. В этом году планируется расширить охват программы и увеличить количество предприятий-участников. Цель состоит в том, чтобы к 2028 году больше предприятий воспользовалось этими возможностями. Приглашаю промышленные и производственные предприятия, участвующие в форуме, поближе ознакомиться с программой и подать заявку на регистрацию через официальный сайт industry4.az", - сказал он.

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