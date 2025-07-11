БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил создание единой информационной системы муниципалитетов.

Как сообщает Trend, согласно документу, в целях гибкой и эффективной организации учета доходов и расходов местных бюджетов, создания единой и актуальной информационной базы, в соответствии со статьей 7 закона Азербайджанской Республики "О совместной деятельности, объединении, отделении и упразднении муниципалитетов" создается единая информационная система муниципалитетов.

Единая информационная система муниципалитетов - государственная информационная система.

Объем информации, полученной на основании запроса из единой информационной системы муниципалитетов и переданной в данную информационную систему, определяется органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Расходы, необходимые для формирования, ведения, интеграции и архивирования единой информационной системы муниципалитетов, финансируются за счет доходов местного бюджета в объеме, определяемом положением о данной системе.

До 1 января 2027 года муниципалитеты будут направлять налогоплательщикам налоговые уведомления в электронном и бумажном виде.