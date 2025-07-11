Стоимость золотой монеты Bahar Azadi в Иране продолжает расти

БАКУ/Trend/ - Новое издание золотой монеты Bahar Azadi было продано 3 июля по цене 832 миллиона риалов (около 1 386 долларов), что выше по сравнению с 828 миллионами риалов (примерно 1 379 долларов) 1 июля, сообщает веб-портал Ассоциации ювелиров Ирана, передаёт Trend.

31 мая 2024 года Центральный банк Ирана ввёл плавающий валютный курс, что вызвало колебания цен.

Старая версия монеты Bahar Azadi, отчеканенная в период с 1979 по 1991 годы, продавалась по цене 748 миллионов риалов (около 1 246 долларов).

Половина стоимости монеты торговалась по 451 миллиону риалов (около 751 доллара), а четверть — по 262 миллиона риалов (примерно 436 долларов).

Стоимость одного грамма 18-каратного золота составляла 74,4 миллиона риалов (около 124 долларов).

После Исламской революции 1979 года Центральный банк Ирана начал выпуск золотой монеты Bahar Azadi, которая используется как на оптовом, так и на розничном рынках. Старая версия монеты выпускалась с 1979 по 1991 годы, после чего была представлена современная версия.