США поддерживают стремление Азербайджана и Армении к миру - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США поддерживают продолжающиеся усилия Азербайджана и Армении по продвижению мира.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Мы поддерживаем усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе", - заявила она, отвечая на вопрос о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся сегодня в Абу-Даби.

Она добавила, что Вашингтон следит за соответствующими публикациями в СМИ: "На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации для распространения".

Брюс также отметила позицию нынешней американской администрации.

"Как вы знаете, подход президента Трампа и секретаря Рубио говорит сам за себя. Высказывания президента на недавнем заседании кабинета министров ясно дали понять: эта администрация привержена миру", - сказала она.

Сегодня состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.

Встреча началась с участием делегаций, после чего продолжилась в формате один на один. Переговоры продолжались более четырех часов.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.