Объявлены предстоящие работы по очередному этапу разработки "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Shah Deniz Compression", являющегося очередным этапом разработки крупнейшего газового месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, начаты очередные работы.

Об этом сообщила Trend руководитель пресс-службы bp-Azerbaijan Тамам Баятлы.

Она рассказала о следующих этапах работ в рамках проекта "Shah Deniz Compression".

"В рамках этого проекта на месторождении "Шахдениз" будет построена новая платформа. На этой платформе будут установлены мощные компрессоры, которые позволят нам также добывать газ низкого давления с месторождения, передавая его на Сангачальский терминал, а оттуда транспортировать на рынки. То есть именно благодаря проекту "Shah Deniz Compression" станет возможной стабильная добыча, особенно газа с низким давлением, его транспортировка и доставка на рынки. Мы уже приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, его стоимость составляет 2,9 миллиарда долларов. В настоящее время мы приступили к следующим этапам реализации проекта", - сказала Т.Баятлы.

Представитель bp отметила, что у компании имеется большой опыт в этой сфере.

"До настоящего времени мы поэтапно строили платформы на месторождении "Шахдениз", а также построили 9 платформ на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". Это будет очередная новая платформа. У нас в этой области большой опыт. В настоящее время в Азербайджане имеются очень хорошие строительно-монтажные площадки для таких платформ, как на Бакинском заводе глубоководных оснований, а также на территории Бибиэйбата.

Мы начнем строительство этой платформы с использованием местных ресурсов, местных запасов и в основном местной рабочей силы. Для этого проекта не потребуется значительная инфраструктура, поскольку уже существует газопровод. От месторождения "Шахдениз" проложены подводные газопроводы, которые доставляют газ на терминал Сангачал. На новой платформе будет установлен компрессор, и добываемый газ будет транспортироваться на терминал с использованием существующей инфраструктуры", - отметила она.

Т.Баятлы отметила, что ранее месторождение "Шахдениз" разрабатывалось в два этапа. "В рамках проекта "Шахдениз-1" добытый газ с 2006 года поставляется на рынки Грузии и Турции. Позже мы приступили к разработке более масштабного этапа - проекта "Шахдениз-2". В рамках этого проекта, помимо рынков Азербайджана, Турции и Грузии, газ начал поставляться и на европейские рынки.

Благодаря проекту "Шахдениз-2" Азербайджан впервые начал экспортировать собственный газ в Европу. Проект "Шахдениз-2" работает очень безопасно и эффективно. В настоящее время добыча с месторождения "Шахдениз" находится на максимальном уровне, и в этом году также ожидается высокий уровень добычи. Однако для обеспечения устойчивой добычи необходим следующий этап. Именно поэтому мы приняли решение о реализации проекта "Shah Deniz Compression", - добавила она.

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