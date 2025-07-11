Тысячи поставщиков подключились к электронной тендерной системе SOCAR

БАКУ /Trend/ - На электронной тендерной платформе SOCAR (e-Tender) уже зарегистрировано 3000 поставщиков из различных отраслей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель начальника Департамента операционных закупок и снабжения SOCAR Эльчин Мусаев в ходе панельных дискуссий на мероприятии под названием "Форум Индустрии 4.0 – Промышленность будущего: Технологии и человеческий капитал" в Баку.

“На сегодняшний день в системе уже зарегистрировано около 600 внутренних пользователей из различных подразделений SOCAR, а также порядка 3000 поставщиков из разных отраслей - как местных, так и международных. Наша электронная платформа охватывает весь жизненный цикл закупок - от предварительной квалификации и запроса информации (RFI) до запроса предложений (RFP), а также управления эффективностью поставок”, - сказал он.

Он отметил, что внедрение платформы началось совсем недавно - в феврале 2025 года. Система помогает переосмыслить и перестроить закупочные процессы по всей организации.

Мусаев добавил, что при регистрации в системе поставщики указывают категории товаров и услуг, которые они предлагают. Это позволяет в рамках тендерных процедур обращаться к наиболее релевантным участникам рынка.

“Мы также планируем внедрить в ближайшем будущем систему рейтингов, которая позволит поставщикам оценивать свою работу по сравнению с конкурентами и улучшать свои позиции в зависимости от качества исполнения обязательств в рамках закупочного процесса. Для SOCAR это означает прозрачный, отслеживаемый процесс выбора поставщиков и расширенные аналитические возможности на основе данных”, - сказал он.

По его словам, не все поставщики на рынке в полной мере готовы к цифровым процессам. Именно поэтому стратегическое вовлечение поставщиков играет ключевую роль - им необходимо инвестировать в развитие собственных операционных процессов, чтобы выйти на новый уровень взаимодействия с компаниями.