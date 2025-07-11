Xiaomi представляет Xiaomi Smart Band 10: стильное обновление для умной жизни (ФОТО)

Xiaomi, ведущий производитель потребительской электроники и умных устройств, работающих на базе Интернета вещей (IoT), с гордостью анонсирует запуск Xiaomi Smart Band 10 — смелое обновление своей линейки носимых устройств, сочетающее моду, фитнес и умные функции.

Элегантный дисплей, повышенный комфорт

Разработанный для персонального комфорта, утончённого стиля и долговечности, Xiaomi Smart Band 10 оснащён 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с симметричными рамками по 2 мм и плотностью 326 пикселей на дюйм. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 73%, частота обновления — 60 Гц¹, а яркость достигает 1500 нит (HBM)². Это обеспечивает плавное и яркое изображение. Влагостойкий сенсорный экран³ обеспечивает надёжную работу в различных условиях, а новый оттенок корпуса Pearl White и 10 универсальных аксессуаров, включая браслет с жемчужной цепочкой, выводят повседневное ношение на новый уровень стиля.

Умный фитнес, глубокая аналитика

Xiaomi Smart Band 10 помогает пользователям тренироваться лучше и жить активнее благодаря более чем 150 спортивным режимам, включая 6 автоматически определяемых режимов⁴ и расширенные метрики, такие как VO₂ max, зоны пульса, время восстановления и др. Обновлённый режим тренировки позволяет в реальном времени отслеживать пульс и фиксировать до 96% повторений⁵ благодаря трёхосевому датчику и улучшенной водостойкости⁶. Новая функция трансляции пульса⁷ по Bluetooth позволяет синхронизировать данные с совместимыми устройствами.

Для отдыха и восстановления Xiaomi Smart Band 10 предлагает передовой мониторинг сна⁸, объединяющий базовые функции с новыми: эффективность сна и распределение его фаз. Это даёт пользователям более глубокое понимание своего сна. Чтобы ещё больше поддержать пользователей, Xiaomi Smart Band 10 предлагает персонализированные рекомендации⁹ на основе полученных данных, помогая улучшать качество сна.

В сотрудничестве с World Sleep Society, Asian Society of Sleep Medicine и Chinese Sleep Research Society, Xiaomi впервые представляет 21-дневную профессиональную программу улучшения сна. Пользователи могут ставить цели, отслеживать прогресс и получать ценные инсайты благодаря постоянному мониторингу сна. Программа помогает глубже понять свой режим сна и улучшить общее самочувствие. Кроме того, Xiaomi Smart Band 10 круглосуточно отслеживает пульс, уровень кислорода в крови (SpO₂)¹⁰ и уровень стресса¹¹.

Всегда на связи, всегда под контролем

Помимо фитнеса, Xiaomi Smart Band 10 бесшовно подключается к смартфонам, планшетам и наушникам¹² Xiaomi с поддержкой HyperOS 2 через Xiaomi Smart Hub™, обеспечивая быстрый контроль сопряжённых устройств прямо с запястья. Уведомления в реальном времени, синхронизация календаря¹³ и настраиваемые быстрые ответы¹⁴ помогают оставаться на связи в течение дня, а «тихий режим» добавляет гибкости в деликатные моменты. Каждое оповещение ощущается более естественно благодаря линейному вибромотору и обновлённому алгоритму тактильной отдачи, который позволяет настраивать вибрации для звонков, будильников и сообщений. Оснащённый аккумулятором на 233 мАч, Xiaomi Smart Band 10 обеспечивает до 21 дня стандартного использования¹⁵, или до 9 дней с активным Always-on Display, и полностью заряжается примерно за час¹⁶. Более 200 циферблатов¹⁷, включая 5 встроенных мини-игр, позволяют адаптировать Xiaomi Smart Band 10 к вашему стилю с комфортом, управлением и каплей веселья.



С учётом модных материалов, точных wellness-функций и бесшовной умной интеграции, Xiaomi Smart Band 10 создан для вашего образа жизни — будь то тренировки, отдых или активные дни в пути.

Цена и доступность

Xiaomi Smart Band 10 поступит в продажу по цене от 99,99 AZN.

Старт продаж — 11 июля в ведущих розничных сетях, включая Kontakt.az, Irshad и Baku Electronics.



Изображения продукта Xiaomi Smart Band 10



Дисклеймеры:

Частота обновления дисплея может отличаться в разных интерфейсах. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический сценарий использования. Подвеска-цепочка Xiaomi Smart Band совместима как с Smart Band 9, так и с Smart Band 8. Функцию автоматического распознавания необходимо активировать вручную. Данные основаны на тестах внутренних лабораторий Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться. Класс водонепроницаемости 5ATM соответствует стандарту ISO 22810:2010. Функцию трансляции пульса необходимо активировать вручную. Совместимость может зависеть от модели устройства. Убедитесь, что устройство поддерживает протокол BLE-передачи пульса и активирована функция его приёма. Этот продукт и его функции не предназначены для медицинского использования и не могут использоваться для диагностики, профилактики или лечения заболеваний. При включённом интеллектуальном мониторинге пульса измерения производятся каждую 1 минуту при активности и каждые 10 или 30 минут в состоянии покоя. При включённом круглосуточном отслеживании SpO₂ измерения проводятся каждые 10 минут в состоянии покоя. На точность могут влиять различные факторы. Результаты приведены исключительно для справки. Функции круглосуточного мониторинга стресса и напоминаний о расслаблении необходимо активировать вручную. Для использования Xiaomi Smart Hub необходимо подключить браслет к смартфону или планшету Xiaomi с поддержкой HyperOS 2 и последней версией приложения Mi Fitness. Синхронизация календаря доступна только при подключении к смартфонам Xiaomi/Redmi либо устройствам на базе iOS 12.0 и выше. Быстрые ответы на сообщения и функция приглушения звонков доступны только при подключении к устройствам на Android 8.0 и выше. Больше циферблатов доступно для загрузки в приложении Mi Fitness. Фактический внешний вид может отличаться от изображений. Изначально функция совместима с Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 4 Pro, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Buds 6 и др. Доступность функции для других моделей наушников зависит от расписания выпуска соответствующих OTA-обновлений. Для использования функции рекомендаций по сну необходимо обновить приложение Mi Fitness до последней версии.

О компании Xiaomi

Корпорация Xiaomi была основана в апреле 2010 года и вышла на основную площадку Гонконгской фондовой биржи 9 июля 2018 года (код: 1810.HK). Xiaomi — это компания, работающая в сфере потребительской электроники и умного производства, в центре которой находятся смартфоны и умные устройства, объединённые платформой Интернета вещей (IoT).

Следуя своему видению «Дружить с пользователями и быть самой классной компанией в их сердцах», Xiaomi постоянно стремится к инновациям, высокому качеству пользовательского опыта и эффективности. Компания неустанно создаёт потрясающие продукты по честной цене, чтобы каждый человек в мире мог жить лучше благодаря инновационным технологиям.

Xiaomi — одна из ведущих мировых компаний по производству смартфонов. В марте 2025 года количество активных пользователей в месяц (MAU) по смартфонам и планшетам достигло примерно 718,8 млн по всему миру. Также Xiaomi создала ведущую потребительскую AIoT (AI + IoT) платформу с приблизительно 943,7 млн подключённых устройств (за исключением смартфонов, ноутбуков и планшетов) по состоянию на 31 марта 2025 года.

В октябре 2023 года Xiaomi представила обновлённую стратегию «Human × Car × Home», объединяющую персональные гаджеты, умные устройства для дома и автомобили в единую экосистему. Xiaomi всегда ставит человека в центр внимания и стремится обеспечить комплексный, связанный опыт.

Продукты Xiaomi представлены в более чем 100 странах и регионах. В августе 2024 года компания вошла в список Fortune Global 500 уже в шестой раз подряд.

Xiaomi входит в индексные корзины Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.