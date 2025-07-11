Переговоры между Азербайджаном и Арменией без посредников: реальный шаг к миру

БАКУ /Trend/ - Встреча, состоявшаяся в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, расценивается как начало нового этапа в истории региона, как важный и исторический шаг к миру на Южном Кавказе.

Одним из примечательных моментов является место проведения переговоров. Встреча прошла в столице ОАЭ не случайно. Этот выбор имеет особое значение как с политической, так и с дипломатической точки зрения. В предыдущие годы встречи проходили в основном с участием посредников в европейских городах – таких политических центрах, как Брюссель, Москва, Вашингтон. ОАЭ - дружественная страна, которая на протяжении многих лет имеет тесные отношения с Азербайджаном в политической, экономической и культурной сферах. ОАЭ всегда уважали территориальную целостность Азербайджана и никогда не проявляли предвзятости в армяно-азербайджанском конфликте. В связи с этим переговоры в Абу-Даби создали для Азербайджана как дипломатический комфорт, так и возможность стратегического баланса. ОАЭ - одна из стран, проводящих сбалансированную и независимую внешнюю политику в регионе и на международной арене. Тот факт, что она не выступала в качестве заинтересованного лица или стороны в посредничестве, придавал этим переговорам дополнительный авторитет. ОАЭ не являются ни членом НАТО, ни страной, входящей в ОДКБ, находясь вне идеологического контекста.

В последние годы ОАЭ зарекомендовали себя в качестве влиятельного дипломатического игрока на Ближнем Востоке и международной арене. Они выступают с предложениями о посредничестве в израильско-арабском сближении, отношениях с Ираном, афганском вопросе и других региональных проблемах. Тот факт, что Абу-Даби проводит такую встречу, еще больше укрепляет его дипломатический статус.

Выбор Абу-Даби в качестве места переговоров - это вопрос не только технической, но и политической стратегии. Этот выбор обеспечил как нейтральную платформу, которую могла принять армянская сторона, так и гарантировал объективное и беспристрастное проведение переговоров. Встреча в Абу-Даби войдет в историю как важный этап на пути к установлению долгосрочного мира в регионе. Этот дипломатический успех Азербайджана является примером как политической дальновидности, так и правильной оценки новых реалий.

После войны 2020 года в регионе появились новые геополитические реалии. Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, обеспечил соблюдение основных принципов международного права. Этот успех позволил стране выступать в качестве более сильной стороны на переговорах. Формат без посредников является естественным продолжением этого суверенного подхода. В прошлом на переговорах, проводимых в рамках Минской группы ОБСЕ и на других платформах, посредники порой нарушали нейтралитет процесса, занимая позицию, соответствующую их национальным и геополитическим интересам. Это привело к тому, что годы переговоров оказались безрезультатными. Позиция Азербайджана заключается в том, что стороны - Азербайджан и Армения - должны сами определять свое будущее.

Одним из основных обсуждавшихся вопросов было открытие Зангезурского коридора, который имеет большое стратегическое, экономическое и геополитическое значение не только для Азербайджана и Армении, но и для региона в целом. Зангезурский коридор уже много лет позиционируется Азербайджаном как ключ к региональному сотрудничеству. Коридор является не только транспортно-логистическим проектом, соединяющим основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, но и механизмом, создающим экономические возможности для Армении.

Главным препятствием является сопротивление политических кругов внутри Армении в этом вопросе. При этом Азербайджан неоднократно подчеркивал, что открытие этого коридора не противоречит территориальной целостности какой-либо страны, основано на международном праве и предусматривает взаимное транспортное обеспечение.

Открытое и серьезное обсуждение вопроса Зангезурского коридора свидетельствует о том, что стороны уже готовы работать над практическими механизмами и формулами обеспечения.

Принятие армянской стороной концепции мира, выдвинутой Азербайджаном, расценивается как один из самых обнадеживающих политических сигналов, возникших после многих лет напряженности и конфликта в регионе. Эта концепция способствует не только обеспечению мира, но и экономической и транспортной интеграции региона, укреплению стабильности, поощрению народной дипломатии и закладывает основу для дальнейшего сотрудничества.

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