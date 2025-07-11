Кыргызстан утвердил программу сотрудничества с Зелёным климатическим фондом

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане утвердили Страновую программу сотрудничества с Зелёным климатическим фондом (ЗКФ) до 2027 года, сообщает министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора страны, передает Trend.

Согласно информации, решение было принято 1 июля на заседании Координационного совета по вопросам климата, экологии и устойчивого развития, говорится в сообщении

Документ определяет приоритетные климатические направления Кыргызстана и список проектов, нуждающихся в международном финансировании. По данным министерства, с 2010 по 2023 год республике удалось привлечь значительный объём климатических инвестиций - преимущественно в виде грантов и льготных кредитов от таких доноров, как Всемирный банк, АБР, структуры Германии и ПРООН.

Основные направления вложений - энергетика ($306,6 млн), сельское и лесное хозяйство ($140,5 млн), а также водный сектор ($122,8 млн). В целом за 2011–2021 годы в страну поступило около $620 млн по каналам международной технической помощи. Более 80% этих средств составили гранты.