В Лерике реконструируется автомобильная дорога

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана начата реконструкция автомобильной дороги Хамармеша–Бибияни Лерикского района.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что проект охватывает два населенных пункта, в которых проживает более тысячи жителей.

Существующая дорога протяженностью 5,2 километра с гравийным покрытием создавала серьезные трудности для движения транспортных средств и пешеходов, особенно в осенне-зимний период.

В настоящее время дорога модернизируется в соответствии с 4-й и 5-й техническими категориями, а ее ширина увеличивается до 10 метров.

В рамках проекта продолжаются земляные работы, строительство дорожного полотна. Одновременно с этим обновляются трубы для обеспечения водоотвода и на необходимых участках прокладываются новые водопроводные трубы различных диаметров.

Кроме того, на первом километре проекта также предусмотрено строительство нового моста и подпорных стен на необходимых участках.

На завершающем этапе реконструкции планируется нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Все работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", по утвержденному графику работ и с высоким качеством.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!