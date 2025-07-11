Бригада НИИ травматологии и ортопедии провела обследование жителей в Зангиланском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках государственной программы «Великое возвращение» министерство здравоохранения продолжает организовывать выездные медицинские осмотры и информационно-просветительские акции на освобождённых от оккупации территориях.

Как сообщает Trend, очередное мероприятие состоялось 11 июля в Зангиланском районе. Медицинская бригада Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии министерства здравоохранения провела комплексное обследование жителей.

Основная цель акции — оценка состояния здоровья населения, ранняя диагностика травм и заболеваний, проведение профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий. Особое внимание уделялось выявлению повреждений опорно-двигательного аппарата, нарушений со стороны нервной системы, а также травматологических и ортопедических проблем.

Гражданам с выявленными проблемами были даны профессиональные рекомендации и назначено соответствующее лечение. Также были проведены просветительские беседы о профилактике травм и укреплении здоровья.

Медицинские специалисты, включая физиотерапевтов и врачей-ортопедов, предоставили участникам мероприятия ценные рекомендации для эффективного восстановления и улучшения качества жизни.

Всего в рамках акции более 150 человек прошли общий медицинский осмотр.

Министерство здравоохранения продолжит реализацию подобных инициатив, расширяя географию выездных осмотров и охватывая всё большее число населённых пунктов в рамках программы «Великое возвращение».

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