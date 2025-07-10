Президент SOCAR принял участие в 9-м международном семинаре ОПЕК в Вене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 июля 2025 года президент SOCAR Ровшан Наджаф принял участие в 9-м международном семинаре ОПЕК в Вене, столице Австрии.

В рамках семинара, который объединил ведущие мировые энергетические компании и стал важной платформой для обсуждения глобальной энергетической повестки дня, президент SOCAR принял участие в ряде мероприятий и провел двусторонние встречи, сообщили Trend в SOCAR.

Выступая на круглом столе высокого уровня на тему "Политика и регулирование: будущее справедливой и реальной энергетики", Ровшан Наджаф отметил важность осуществления энергетического перехода в соответствии с национальными условиями и экономическим потенциалом каждой страны. В частности, он проинформировал об энергетической стратегии Азербайджана в современный период, а также о мерах, проводимых SOCAR в области энергетической безопасности и устойчивого развития.

В рамках мероприятия Ровшан Наджаф провел двусторонние встречи с генеральным директором TotalEnergies Патриком Пуянне, председателем правления Halliburton Джеффом Миллером, генеральным директором Crescent Petroleum Маджидом Джафаром и генеральным директором OQEP Ахмедом Аль-Азкави. На встречах были рассмотрены возможности сотрудничества по различным направлениям энергетического сектора, состоялся обмен мнениями по совместным проектам.

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