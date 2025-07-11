Иран наращивает выработку электроэнергии из ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Иране достигло 836 гигаватт-часов за первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Ирана, основную часть выработки обеспечили солнечные электростанции — 469 гигаватт-часов, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ветровые электростанции произвели 275 гигаватт-часов, малые ГЭС — 76 гигаватт-часов. Турбодетандерные установки обеспечили 12 гигаватт-часов, а электростанции на биомассе — ещё 4 гигаватт-часа.

В ряде провинций зафиксирован значительный рост: в Исфахане выработка увеличилась на 260%, в Хормозгане — на 120%, в регионе Бахтар (провинции Меркези, Лурестан и Хамадан) — на 92%, в Кермане — на 70%, а в Йезде — на 59%.

Общая мощность возобновляемых источников энергии в стране в настоящее время превышает 2000 мегаватт. К концу текущего иранского года (до 20 марта 2026 года) власти планируют довести этот показатель до 3000 мегаватт.