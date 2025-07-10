БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопрос ввода в эксплуатацию ветровой электростанции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети X.

"В Вене мы провели продуктивную встречу с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия, принцем Абдулом Азизом бин Салманом Аль-Саудом. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего энергетического сотрудничества — заседание Совместной технической комиссии, сотрудничество с саудовскими компаниями в углеводородном секторе, ввод в эксплуатацию ветровой электростанции мощностью 240 МВт, реализацию проекта морской ветроэнергетики мощностью 3,5 ГВт и другие инициативы", - говорится в публикации.