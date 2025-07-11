Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Экономического совета.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на заседании, прошедшем под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова, были обсуждены структура доходов, формирующих государственный бюджет и доходы сводного бюджета на 2026 год и среднесрочный период, основные направления доходной политики и другие текущие вопросы повестки дня.

Были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева по бюджетным и налоговым вопросам повестки дня.

Члены Экономического совета провели обсуждения по представленной повестке дня.

По итогам заседания профильным структурам были даны соответствующие поручения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета.

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