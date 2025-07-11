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В Азербайджане создана информационная система "Мониторинг сомнительных операций" - Указ

Политика Материалы 11 июля 2025 12:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане создана информационная система "Мониторинг сомнительных операций" - Указ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы "Мониторинг сомнительных операций" Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики и урегулировании ряда связанных с этим вопросов.

Как сообщает Trend, согласно документу, создана информационная система "Мониторинг сомнительных операций" Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Утверждено Положение об информационной системе "Мониторинг сомнительных операций" Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке

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