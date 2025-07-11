SOCAR Carbamide входит в список номинантов на премию "Digital Lighthouse"

БАКУ /Trend/ - После двух с половиной лет масштабной трансформационной деятельности в этом году завод SOCAR Carbamide также входит в список номинантов на премию Digital Lighthouse.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии "Форум промышленности 4.0 - промышленность будущего: Технологии и человеческая сила" в Баку, сообщает Trend.

Министр отметил, что успехи Азербайджана в направлении промышленной трансформации признаны на международном уровне.

Ранее заводы "Petkim" и "Star", принадлежащие SOCAR Turkey, уже были удостоены престижной международной премии Всемирного экономического форума "Digital Lighthouse" за самые передовые цифровизированные промышленные отрасли в мире.

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